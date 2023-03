"Basta droga alle Cerbaie" In 100 alla manifestazione Nuovo presidio a Galleno

Un impegno diretto per tenere alta l’attenzione. Ora si replica, e si apprende, il programma è quello di ripetere l’iniziativa a Galleno. Il progetto del Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie è quello di lanciare il grido da ogni angolo bosco della droga nel quale si susseguono i blitz delle forze dell’ordine per liberarlo dal market degli stupefacenti nel quale è stato trasformato. "Abbiamo iniziato dal punto di spaccio in via del Forrone a Ponte a Cappiano spostandoci poi verso le Vedute all’incrocio tra via di Montebono e via pesciatina, in prossimità del punto di spaccio principale, per proseguire fino ad un altro punto di spaccio in via di Rimedio – dice il vciepresidente del comitato Moreno Bozzi –. La manifestazione ha avuto un notevole consenso personale che ha visto la partecipazione nel complesso di un centinaio di persone".

Alla manifestazione si sono aggregati anche esponenti politici, in particolare i consiglieri comunali Francesco Bonfantoni del Pd e Marco Cordone della Lega e Vittorio Picchianti, principale esponente di Fratelli d’Italia a Fucecchio. "Inoltre abbiamo ricevuto l’appoggio dal Sindaco Alessio Spinelli, con il quale abbiamo instaurato un grosso rapporto di collaborazione, che ci ha ringraziato per l’attività che stiamo svolgendo – prosegue Bozzi –. Nell’occasione abbiamo provveduto a ripulire il bosco dalle sporcizie lasciate dalle organizzazioni criminali che occupano i nostri boschi, in particolare batterie, rifiuti organici e scarti alimentari. Sicuramente, come abbiamo fatto notare a qualche presunto acquirente infastidito dalla nostra presenza, abbiamo impedito per qualche ora il commercio di droghe". "Visto il buon successo della manifestazione ed anche in conseguenza degli inviti ricevuti, replicheremo questa iniziativa a Galleno – conclude Bozzi –, ma stiamo anche cercando di mettere in ponte altre iniziative che possano permettere di riprenderci i nostri boschi sperando così di far desistere questo triste commercio". La presenza dei pusher ha infatto portatto degrado e senso di insicurezza: sono aumentati i furti, le strade vedono frescciare auto a tutta velocità e a tutte le opre, e ci sonos atti episodo anche più gravi come la tentata violenza sessuale su una ragazza che stava tornando dal lavoro.

Carlo Baroni