Basket in festa per la nuova area

E’ stata inaugurata la nuova area sportiva adiacente la palestra comunale di Calcinaia in via Sant’Ubaldesca. Molti giovani cestisti, insieme a numerosi cittadini, hanno preso parte alla cerimonia in un’atmosfera di festa e con essi il sindaco, Cristiano Alderigi, il responsabile dell’area Toscana per la Pallacanestro, Marco Andromedi, il rappresentante banca Pisa Fornacette, Daniele fredianelli, l’assessore Beatrice Ferrucci e il Presidente della FIP Toscana, Massimo Faraoni. "È un incontro di generazioni – ha affermato Alderigi – ieri ho visto un papà con il figlio giocare proprio in questo luogo, ciò mi ha reso felice". Questo spazio è stato appositamente progettato con canestri e linee perimetrali conformi alle specifiche di un campo da basket tradizionale, ideale anche per partite di basket 3 contro 3, ma versatile per ospitare una vasta gamma di attività ludiche e motorie. "Calcinaia rappresenta una realtà straordinaria del territorio - prosegue Faraoni - È la dimostrazione del lavoro che viene svolto ed un passo molto importante". L’intervento, del valore totale di 55.000 euro è stato finanziato principalmente dalla Regione Toscana con un contributo di circa 9.000 euro. Inoltre, per l’acquisto dei canestri, c’è stato il sostegno finanziario della Banca di Pisa e Fornacette attraverso un cofinanziamento. "Ci lamentiamo che i ragazzi non hanno voglia - conclude il presidente dell’associazione Basket, Mario Spoto - invece dobbiamo riconoscere il lavoro fatto dal consiglio comunale e dai ragazzi stessi. Per tutti voi che giocate a basket, fate in modo di sentirvi i custodi di questa struttura". Durante il suo discorso, il sindaco ha dichiarato che sabato 13 aprile inoltre, verrà presentato il nuovo Palazzetto dello sport a Fornacette.