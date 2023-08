Bando per la gestione del campo sportivo

Il Comune di Volterra ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per la concessione della gestione del campo sportivo ‘Chiarugi’. Possono partecipare società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche nonché enti di promozione sportiva delle discipline sportive del calcio, dell’atletica e di altri eventuali sport, che svolgono concretamente e coerentemente la propria attività negli stadi e campi sportivi. I partecipanti alla manifestazione di interesse devono essere iscritti all’albo delle associazioni del Comune di Volterra. La durata dell’affidamento del campo sportivo è di 3 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 del prossimo 19 settembre. La documentazione può essere scaricata sul sito istituzionale del Comune. L’affidatario dovrà garantire la concreta possibilità di utilizzo dell’impianto sportivo da parte di tutti i cittadini, in un’ottica di promozione dell’associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell’attività sportiva nel territorio comunale.