Bando musei, pronto lo sciopero: sit in a Volterra prossimo 11

VOLTERRA

Il prossimo 11 settembre ecco lo sciopero proclamato dai sindacati per la vertenza museale. Sono previsti sit in nei luoghi chiave della cultura: pinacoteca, museo Guarnacci e palazzo dei Priori. Una serie di azioni di fronte agli emblemi della cultura che caratterizzano la città e che, al contempo, rappresentano i luoghi in cui lavorano i dipendenti museali. per cui si è aperta una vertenza sindacale in virtù del bando di appalto. "Attualmente nei servizi museali sono impiegati 33 lavoratori, altamente qualificati, alcuni laureati, in grado di parlare più lingue e di guidare i visitatori dentro e fuori i luoghi della città. Ma si tratta di lavoratori tutti part time, con redditi bassi e posizioni lavorative rese ancor più fragili dai continui cambi di appalto. Per questi motivi il confronto preventivo all’uscita del bando di gara svolto con il Comune era concentrato sul miglioramento delle condizioni di lavoro, in forza del protocollo d’intesa siglato dal Comune con i sindacati e votato all’unanimità dal consiglionel febbraio 2021. E’ questo il problema centrale – insiste la Filcams Cgil – l’impegno preso al tavolo sindacale di una salvaguardia occupazionale senza se e senza ma, completamente disatteso nel capitolato. È vero, in pandemia sono stati richiesti servizi aggiuntivi per evitare forti ripercussioni su reddito e occupazione, e quando c’è stato il percorso vertenziale per chiedere di più alle aziende l’amministrazione ci ha appoggiato. Ma non pensavamo che avremmo poi dovuto pagare il conto di questi progressi".