Bando musei, niente ritiro Sindacati verso lo sciopero

di Ilenia Pistolesi

La scadenza per la presentazione delle offerte per il bando di gara dei musei era fissata a ieri alle 12 in punto. Ma il bando della discordia, nonostante le richieste di un passo indietro arrivate da lavoratori museali e sindacati, voci cui si è unita quella dell’assessore Dario Danti, non è stato ritirato da parte del Comune. E la strada che si spalanca viaggia verso lo sciopero dei dipendenti museali.

"I lavoratori e le lavoratrici dei musei non hanno ottenuto il ritiro del bando di gara da parte dell’amministrazione comunale - parlano le segreterie di Filcams e Fisascat - La lotta per la salvaguardia dell’occupazione prosegue attraverso la proclamazione dello stato di agitazione, inviata al prefetto di Pisa. Si tratta un percorso ormai obbligato, verso lo sciopero". E’ un’analisi che va a fondo, quella delle sigle sindacali di categoria. "La situazione è ancora più paradossale se si pensa che il Comune, a firma del sindaco Giacomo Santi, ha siglato con Cgil, Cisl e Uil già dal 2019 un protocollo d’intesa sugli appalti per la salvaguardia occupazionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Questo protocollo è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale e, a oggi, non viene rispettato". Si rimarcano i punti deboli del bando di gara: "Il servizio richiesto all’interno del capitolato di gara non sembra rispettare neppure il numero di lavoratori indicato dalla soprintendenza per garantire la fruibilità dei musei che danno occupazione attualmente a più di trenta operatori. Questo numero potrebbe calare drasticamente la prossima estate con questo bando di gara. È per questo che non ci fermiamo, ma proseguiamo con la nostra battaglia, perché non ammettiamo che resti indietro qualcuno".

Intanto, dalla FP Cgil Pisa, Sonia Antoni chiede all’assessore Danti di "porgere scusa ai dipendenti comunali, che meritano rispetto. Appare evidente che l’interesse prioritario dell’assessore sia quello di difendersi, scaricando sui tecnici e lavoratori del Comune la responsabilità di un pasticcio, il bando, fatto invece dalla politica. Ricordiamo inoltre all’assessore, che la legge vieta espressamente che le stazioni appaltanti indichino nei bandi di gara, quale debba essere il contratto nazionale di lavoro da applicare, come invece si menziona nell’intervista. E ricordiamo che la politica non muore, come ha detto Danti, per la presunta subalternità ai tecnici, ma perché in questo Paese ormai la politica ha perso la fiducia di tanti cittadini, così come è venuta meno la credibilità di tanti politici".