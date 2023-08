Bando museale, la battaglia "Il sindaco ha un’unica soluzione Ritirare il bando in auto-tutela"

di Ilenia Pistolesi

Tutta la verità sul bando museale secondo Roberta Benini, leader della lista ‘Per Volterra’ e della Coalizione Civica insieme a Paolo Moschi. Benini, intanto il sindaco Giacomo Santi ha dichiarato l’impossibilità di un ritiro del bando, portando avanti la tesi che ciò si tradurrebbe in una selva di ricorsi.

Qual è la sua analisi?

"Niente di più falso. Il bando può essere ritirato, eccome. Ma non solo, è possibile anche percorrere la strada dell’impugnazione".

Si spieghi.

"La soluzione è il ritiro in autotutela per l’interesse pubblico. Che poi è la richiesta formulata in consiglio comunale dalle opposizioni, in condivisione con i principi espressi dal sindacato e dagli operatori dei musei".

Però..

"Non occorre neppure finire la domanda, la risposta è sì. Si può fare? Sì. Perché il bando va nella direzione opposta rispetto a tutele fondamentali. Una clausola sociale debole, un percorso lastricato di tagli scellerati di ore di servizio sono architravi per un ritiro del bando, perché lo stesso non garantisce l’interesse pubblico e degli operatori museali".

E con contro eventuali ricorsi come la mettiamo?

"Certo, i ricorsi sarebbero possibili da chi ha partecipato al bando. Ma è possibile anche impugnare il bando, proprio perché non dà sicurezze ai lavoratori. Facciamo un distinguo: questa è una vertenza sindacale e non una faccenda culturale, come vuole derubricare l’amministrazione comunale".

Qual è il suo pensiero rispetto alle dichiarazioni dell’assessore Dario Danti, favorevole a ritirare il bando?

"A mio avviso, l’assessore si è arrampicato sugli specchi. Se la giunta aveva dato un indirizzo diverso rispetto al bando, il percorso andava verificato, e gettare le responsabilità sui tecnici del Comune è quanto più di sbagliato e scorretto. La responsabilità, in questa vicenda, è politica. Si può tornare indietro, constatando l’errore. E l’amministrazione lo aveva già fatto con l’autogol su mense e trasporto scolastico. Se fossi nei panni dell’assessore, mi dimetterei".

E riguardo alla proposta dell’amministrazione comunale per una tutela dei lavoratori, con una copertura che si traduce in più servizi culturali?

"Un cerotto che non sana la ferita, perché andrebbe trovata una copertura per tutta la durata del bando. Mettere una pezza temporanea non basta. Siamo di fronte a un bando che non solo mette a repentaglio i lavoratori, ma che non tiene conto delle loro professionalità. Il sindaco Giacomo Santi lo sa che parliamo di lavoratori del territorio, cioè di un’area in cui anche un solo posto di lavoro vale oro colato? E mi ripeto...".

Dica.

"Urge precisare che questa vicenda è una vertenza sindacale, che oltretutto non ha trovato convergenza in prefettura nella fase della procedura di raffreddamento. Non deve, quindi, essere spostata l’attenzione. Ci sono persone che rischiano il posto. Gli errori possono essere fatti, è pacifico. Ma non è ammissibile arroccarsi su certe posizioni. Posizioni inconcepibili che avranno riflessi negativi anche sull’indotto culturale e sulla città".