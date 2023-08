Bando gara museale "Può essere ritirato"

"Il bando dei musei? Può essere ancora ritirato". La consigliera comunale del Gruppo Misto Federica Sarperi interviene sul caso del bando di gara museale che ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti. "L’assessore Dario Danti – scrive Sarperi – ci ha messo e si è messo in un pasticciaccio grosso e ora dobbiamo tutti uscirne con i minori danni possibili per i lavoratori. Se l’amministrazione volesse, sindaco in primis, ci sarebbero possibilità di recupero: il disciplinare legato al bando prevede la possibilità, dimostrando la tutela dell’interesse pubblico (che ora sicuramente non manca), di ritirare il capitolato in qualsiasi momento o di non firmare il contratto anche se c’è un solo offerente. Danti ha già detto che il bando deve essere ritirato, il sindaco Giacomo Santi lo doveva ritirare ma questo non sta accadendo, ed è molto grave soprattutto per i lavoratori".

Per Sarperi, la faccenda assume i contorni di un caso politico in giunta. "Danti non può esimersi dal considerare che in questo caso si è rivelato incapace di tutelare i diritti dei lavoratori afferenti alla sua sfera amministrativo-politica. Sui bando l’assessore si è detto in disaccordo affermando che i tecnici del Comune hanno male interpretato l’indirizzo politico di giunta e che il bando si doveva ritirare. Ma il bando sino ad oggi non è stato ritirato e non solo: Danti non ha ricevuto nemmeno una parola di sostegno politico da parte del sindaco che invece al contrario, visto il suo silenzio, appoggia i tagli e i ridimensionamenti che procura il nuovo bando. Danti si sta chiedendo, che cosa stia continuando a fare, anche in virtù del suo ruolo di segretario regionale di Sinistra Italiana, all’interno di una giunta dove il sindaco lo ha sconfessato su questioni che riguardano le tutele dei lavoratori? Le dimissioni sembrerebbero le conclusioni più ovvie. Ma se il bando resterà, ciò sarà per colpa del sindaco, no? Che tanto rimarrà lì anche lui. E siccome Volterra è utile per promuoversi politicamente in contesti tipo i Pegaso fiorentini, alla barba dei diritti dei lavoratori, anche l’assessore alla fine rimarrà.Se il bando resterà, l’assessore e leader regionale di Sinistra Italiana si dovrà dimettere per coerenza con la sua storia personale e politica, come ha detto lui stesso" conclude Sarperi.

