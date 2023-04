Torna la banda delle auto di lusso. Altra raffica di furti in una notte

Castelfranco, 28 aprile 2023 – La banda delle auto di lusso ha colpito a Castelfranco e nel comprensorio del Cuoio. Dopo Pontedera i ladri che portano via volanti, cruscotti, plance di comando e navigatori hanno messo a segno alcuni furti nel comprensorio del Cuoio. Una Mercedes classe A è stata danneggiata in via Falcone, nel quartiere residenziale tra lo stadio Martini e via Usciana.

I ladri hanno rotto il finestrino posteriore più piccolo sul lato destro della vettura e dal foro sono riusciti ad aprire una delle portiere. Una volta avuto accesso all’abitacolo, hanno smontato il volante e sono scappati lasciando la Mercedes inutilizzabile e con il filo dei comandi dello sterzo penzolanti sul sedile. L’auto è di proprietà di una giovane che si è accorta ieri mattina, quando è uscita per prendere la macchina, di cosa era successo. Ha subito avvertito i carabinieri tramite il numero 112.

Altri furti del genere sono stati messi a segno, sempre ieri notte, a Castelfranco e in altre zone del comprensorio del Cuoio. La modalità è sempre la stessa. I ladri spaccano un vetro e poi smontano il volante – e in alcuni casi anche il cruscotto e il navigatore satellitare – delle auto di lusso. Particolarmente colpite le Mercedes e le Bmw. Prima di Castelfranco e della zona del Cuoio identici furti erano stati commessi a Pontedera, nella zona di Fuori del Ponte, nelle circostanze di via Da Verrazzano.

Da alcuni giorni la banda delle automobili di lusso sta imperversando tra la Valdera e la zona del Cuoio. Basta dare un’occhiata ai gruppi social su Facebook per trovare una serie di commenti di vittime di questi delinquenti che, evidentemente, agiscono su commissione. La scorsa settimana a San Pierino nel comune di Fucecchio. I pezzi che rubano, infatti, non sono riutilizzabili se non su auto dello stesso tipo. Ed essendo molto costosi i nuovi, la banda agisce per conto di qualcuno che poi li riutilizza rivendendoli o rimontandoli su altre vetture dello stesso tipo.

I carabinieri delle compagnie di Pontedera e San Miniato – tramite i colleghi delle caserme dei vari centri – stanno effettuando le indagini. A Castelfranco, nei giorni scorsi, a un’Audi parcheggiata sono state portate via le quattro ruote.

gabriele nuti