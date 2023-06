Bambino che guida nel video choc, le indagini vanno avanti: veicolo sotto la lente

Ponsacco (Pontedera), 18 giugno 2023 – Le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento. Sotto la lente il veicolo e le testimonianze. Da capire, prima di tutto, chi ne è il proprietario del mezzo (sono in corso accertamenti, al riguardo) e da lì ricostruire tutta la filiera dei protagonisti per dare l’esatto copione all’evento: prima di tutto chi guidava, quella sera. E quale ruolo avrebbe avuto il bambino presente sul veicolo. Sono gli elementi chiave necessari, poi, a delineare – se emergeranno – anche quelle che potrebbero essere le responsabilità, a vario titolo, dei soggetti coinvolti. Si parte dal video, appunto, dalle immagini dello smartphone, che lascerebbero intravedere le piccole mani di un bambino che tiene il volante della Citroen C1. Un bambino piccolo seduto sulle gambe di un adulto (ancora da chiarire di chi possa trattarsi): sembrerebbe il piccolo a manovrare la vettura sulla quale siedono in sette, tanto che il posteriore della piccola utilitaria quasi sfiora sull’asfalto per il troppo peso all’interno.

Siamo a Ponsacco e la notizia – come abbiamo anticipato nell’edizione di ieri – è stata resa nota da Gabriele Gasperini del comitato che da tempo si batte per la legalità per riportare a Ponsacco quella tranquillità di vita che pare svanita ormai da alcuni anni. Tra episodi di violenza e sopraffazione, anche recenti. E anche episodo sfida, da parte di alcuni soggetti, alla legge. Come potrebbe essere questo. Una situazione davanti alla quale almeno una parte della popolazione si sta ribellando. Una parte a cui Gasperini ed altri stanno cercando di dare voce portando sotto i riflettori quello che accade, cercando di sensibilizzare ancora di più la politica e chiedendo impegno e soluzioni. Ma intanto, nell’attesa, il problema resta. Come dimostrerebbe l’episodio filmato dal cellulare con la macchina con sette persone a bordo di una Citroen C1 guidata, forse, da un bambino di circa sette anni. Sette persone che hanno percorso via Rospicciano fino a piazza D’Appiano, prima di tornare indietro.

Il condizionale su tanti aspetti di questa storia, resta d’obbligo: da chiarire chi era alla guida ed il ruolo del bambino sulla macchina. Sui questi due aspetti, oltre che sui contorni dell’intera vicenda, si sta concentrando l’attività dei carabinieri della compagnia di Pontedera che hanno avviato le attività tecniche. Un fatto che segue quello di poche settimane fa e che vide un ragazzino alla guida di una macchina per le vie di Ponsacco, ripreso dal cellulare (quasi sicuramente di un adulto): le immagini poi postate sui social e sui vari gruppi avevano fatto indignare e suscitato anche la reazione della pubblica amministrazione. Ora questo nuovo episodio che potrebbe vedere coinvolto un bambino ancora più piccolo. Un fatto, dunque, ancora più grave.

C. B.