Bambini in vacanza al museo. Laboratori creativi e musica

Il Comune di Santa Maria a Monte aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana "S-passo al Museo!", campi natalizi museali, dedicata a bambini e ragazzi che vogliono divertirsi in maniera curiosa. In particolare, sarà il Museo Civico Beata Diana Giuntini a proporre loro "A Natale al museo, imparo mi diverto e creo!".

Rivolte ai ragazzi dai 6 agli 11 anni, saranno due mattinate all’insegna del divertimento con la musica. Si parte sabato dalle 10 alle 13 con "Impara e componi con... Vincenzo Galilei!", un’occasione unica per ascoltare le melodie di Vincenzo Galilei e ricrearle sul tavolo sonoro.

Con l’anno nuovo, Venerdì 3 Gennaio, sempre dalle 10 alle 13, il Museo proporrà "La musica tra scienza e natura", una mattinata rivolta alle sperimentazioni, con la musica delle piante e la Piastra di Chladni, le due nuove installazioni interattive del Museo.

La partecipazione è gratuita e si può scegliere se optare per entrambi i laboratori o per uno solo. Prenotazioni al 3333495168 o via email a [email protected].