Bambini in gita in Comune. Visita alle sale e al sindaco

Bambini in Comune. Per vedere la bellezza del municipio e per faere domande al sindaco. Un modo per scoprire come funziona la comunità, quali sono i meccanismi della pubblica amministrazione. Cosa vuol dire fare il sindaco, chi lo elegge, di cosa si occupa, qual è la sua giornata, chi sono i suoi collaboratori e chi sono le persone che , invece, per il Comune, lavorando. "È sempre un piacere vedere la bellissima Sala consiliare invasa dai ragazzi delle nostre scuole e rispondere alle loro tante domande", ha detto il sindaco Simone Giglioli al termine della visista. Recarsi nel palazzo comunale di San Miniato è anche un tuffo nella storia. Ci sono cose importanti da vedere. Come la “Sala delle Sette Virtù che è la più antica del Palazzo, dimora dei Dodici difensori del popolo agli inizi del Trecento, il luogo dove venivano prese le decisioni per la guida del libero Comune dopo la morte di Federico II. Di rilievo, il suggestivo campionario di stemmi e insegne araldiche, risalenti al ‘400, apposti dai Vicari fiorentini e dalle nobili famiglie e la Vergine che allatta il bambino circondata dalle Virtù teologali e cardinali, opera di Cenni di Francesco di Ser Cenni. Invece il settecentesco salone d’ingresso al primo piano del palazzo, fu affrescato e decorato in stile neogotico nel 1928 dal canonico Francesco Maria Galli Angelini.