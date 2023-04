Balkanikaos, spettacolo-icona a Casciana

Prosegue il cartellone di appuntamenti di ‘Teatro Liquido’ al teatro Verdi di Casciana Terme, sotto l’egida di Guascone Teatro: sabato 22 aprile alle 21 il palco sarà tutto per ‘Balkanikaos’, spettacolo-icona dell’associazione e del suo timoniere, Andrea Kaemmerle, e che ha superato le 1000 repliche in Italia. Dunque si entra nel campo della leggenda. Nel modo più irriverente e birbante possibile , il pubblico ascolterà storielle nuove e improvvisazioni ardite. Autori di note come Bregovic, Kusturica, Kocani Orchestra e molti altri duetteranno con altrettanti autori di parola come Hasek, Hrabal, Kafka o Rilke in una serata che farà sognare l’Est e le terre dei nostri vicini di casa. Il buon soldato Svejk, tra un colpo di pistola e l’altro vestirà i panni di un traghettatore un po’ malinconico e porterà il pubblico a spasso tra le sonorità, le tradizioni, gli odori, le feste, i colori zingari, i loro viaggi, le scorribande nel mondo dell’umorismo Yiddish.

Il 29 aprile alle 21 sarà la volta di ‘Incontri possibili atto III’, una chiaccherata spettacolo su un tagliere di aneddoti, vino rosso e rivoluzione con Paolo Hendel e Andrea Kaemmerle. Un tavolo, due bottiglie di rosso, un tagliere di ricordi, crostini di aneddoti e poi parole sulla vita, la filosofia, gli amori e le battaglie culturali. Una chiacchierata che è già teatro di per sè. Terzo appuntamento di un progetto fatto per giocare con grandi artisti del teatro Toscano degli ultimi 100 anni. Questa volta il grande ospite è Paolo Hendel, attore strepitoso e uomo di argutissimo umorismo e gentilezza, poeta dell’inquietudine migratoria e da qualche anno compagno di viaggi e ragionamenti per Guascone. Una serata per assistere a brani storici del repertorio di Hendel, scovarne i trucchi e conoscere ancor meglio i più di 40 anni di carriera. "Un artista che ogni giorno che passa mi conquista per questa sua "educazione al saper stare al mondo" e la sua empatia. In una sola serata andrete dritti al centro degli anni favolosi della comicità toscana, quella che dagli anni 80 fino al decennio scorso ha dominato in cinema e teatro. Per quanto mi riguarda - dice Kaemmerle - e per quanto spero vi fidiate di me, un incontro quello con Paolo Hendel che ricorderete con immenso piacere. Il mio compito sarà rinfocillarlo e coccolarlo".