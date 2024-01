Bacci bis? Riserva da sciogliere: "Intanto sono in dirittura d’arrivo i lavori del Piazzone e Villino"

Geotermia, lavori pubblici e il vicino orizzonte elettorale, i cui contorni sono ancora da definire: sono i temi affrontati dalla sindaca Ilaria Bacci, alla scadenza del primo mandato legislativo.

Sindaca, si candiderà per un bis?

"Nessuna riserva è sciolta, in un senso o nell’altro. E’ un momento di valutazione che servirà a capire se ci saranno le condizioni per creare una squadra forte e seria. Perché amministrare un Comune significa dedicarsi in toto alla comunità, e non una volta a settimana. E le sfide di fronte a un amministratore sono sempre più ardue".

In questi quasi 5 anni di governo, quali sono gli obiettivi che ritiene centrati dalla sua amministrazione?

"La geotermia, ossia esser riusciti a lavorare, senza troppi clamori ma in maniera silenziosa, per strappare il risultato storico della proroga delle concessioni minerarie. Rivendico con orgoglio questo risultato, sicuramente in parte è merito anche nostro. Perché non abbiamo mai mollato di un centimetro, lavorando assiduamente con gli altri Comuni geotermici, la Regione e il ministero. Ora ci aspettano mesi di altrettante fitte interlocuzioni per arrivare a fine giugno, quando Enel presenterà il piano propedeutico alla proroga delle concessioni".

Prima la pandemia, poi la dilagante crisi economica che ha messo in ginocchio privati e enti pubblici. Quattro anni duri…

"A ciò, che è comune a ogni amministrazione, aggiungo il blocco del fondo geotermico. Pensiamo al fatto che solamente nel settembre scorso il Comune di Pomarance ha ricevuto le risorse relative al fondo del 2021. Questo fatto ha ingabbiato molti progetti ma siamo riusciti a non aumentare tariffe e tasse sui cittadini, a intercettare quasi 7 milioni di euro dal Pnrr e a realizzare circa l’80% del nostro programma elettorale. Intanto attendiamo il tavolo istituzionale della Regione per il fondo 2022, che avrebbe potuto già finanziare altri progetti".

Qual è lo stato dell’arte di due progetti di punta, come il Piazzone a Pomarance e il Villino per minorenni con problemi psichici a Larderello?

"Per il Piazzone, contiamo entro fine mandato di concludere un’opera davvero strategica: 90 posti auto e una terrazza-belvedere con affaccio mozzafiato sulla Valle del Cecina. Un’infrastruttura che sarà di servizio per il paese, ma anche di valorizzazione del capoluogo. Per quanto concerne il Villino, posso dire che, conclusi i lavori interni, mancano alcune rifiniture esterne alla struttura. E’ stato un progetto travagliato, scandito da iter burocratici complessi e anche in questo caso auspico, allo scadere del mio mandato elettorale, di consegnare la struttura alla Asl affinché proceda con la gara per la gestione".