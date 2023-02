Aziende in vetrina al festival di Sanremo "Un buon bilancio"

Si è appena conclusa la 73esima edizione del Festival di Sanremo ed è tempo di bilanci, non solo per ciò che è successo sul palco, ma anche di tutto quel mondo fatto di promozione e commercio che si muove fuori dall’Ariston. È proprio tra le strade di Sanremo che si è mossa la spedizione pontederese di Marco Vanni e la sua Life for Music e Confesercenti Toscana Nord con le aziende Home Sweet Home di Mirko Sbrolli e Volaterra di Jonni Guarguaglini.

"È stata la prima volta per noi – ha detto Claudio del Sarto di Confesercenti (nella foto) – e dobbiamo ringraziare Marco Vanni e Life for music per averci sottoposto questo progetto. È una vetrina importantissima che può essere utilizzata commercialmente. È stata un’esperienza positiva e da qui si può costruire qualcosa di più strutturato per il prossimo anno, magari anche insieme alle amministrazioni comunali che vorranno partecipare". Life for Music è un’associazione culturale nata circa 20 anni fa e negli ultimi due anni, anche grazie alla direzione artistica di Marco Vanni, ha iniziato a lavorare a progetti discografici che hanno come obiettivo quello della promozione di vari temi sociali attraverso il linguaggio universale della musica. Quest’anno a Sanremo ha lavorato alla promozione del cantante Forjay, dopo la collaborazione al suo tour dedicato alle storie di resilienza, e della compositrice e pianista Veronica Rudian arrivata anche sul palco del concerto di Natale in Vaticano. "Sono state giornate intense – commenta Vanni – ci siamo divisi tra articoli e interviste. Il nostro obiettivo è la diffusione di temi e progetti sociali attraverso la musica. Abbiamo molte idee per i prossimi mesi, tante sono le iniziative che ci vedranno protagonisti".