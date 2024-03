Azienda Larderello: "Nessun problema strutturale"

POMARANCE

"Nessun problema strutturale ma solo un disallineamento temporaneo tra ordini acquisiti e effettivo avvio delle attività". L’azienda Larderello Impianti, dopo la recente notizia diffusa dai sindacati zonali sulla cassa integrazione e le successive precisazioni, in merito all’indotto, di Enel Green Power, fornisce la propria versione e visione: "La Larderello Impianti – si legge - non ha un problema strutturale legato all’assegnazione degli appalti da parte di a Enel Green Power, che attualmente rappresenta circa il 50% del suo volume d’affari, oppure dovuto alla mancanza di ordini dallo stesso concessionario e dalle altre committenze pubbliche e private. Abbiamo attivato lo strumento della cassa integrazione – afferma la direzione aziendale – a causa di un disallineamento temporaneo tra ordini acquisiti e effettivo avvio delle attività". Una situazione, a detta dell’azienda, "che temporaneamenre non permette all’azienda di impiegare con continuità tutto il personale. È una dinamica che non vogliamo desti allarmismi, in altre passate occasioni abbiamo attivato la cassa integrazione e l’abbiamo poi realmente utilizzata poco o nulla tornando ad una regolare pianificazione del lavoro. Lo strumento della cassa integrazione "guadagni ordinaria" nasce anche per sostenere aziende che hanno un temporaneo bisogno di riorganizzare la propria attività, anche in termini di pianificazione e tempi di avvio di nuovi cantieri. Anche stavolta la Larderello Impianti utilizzerà con grande moderazione l’ammortizzatore sociale. E siamo già a lavoro per organizzare l’apertura dei cantieri e tornare alla normalità come sempre con la collaborazione dei nostri lavoratori, del territorio e dei ai nostri clienti", conclude la direzione aziendale di Larderello che vuole rispondere al sindacalo e fare chiarezza.