Avviata raccolta pubblica in aiuto al kebab devastato

PONSACCO

Un locale devastato. E paura. Tanta paura venerdì sera in via Nazario Sauro, una delle strade centrali e più trafficate di Ponsacco. Ora si contano i danni, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri e il comitato Ponsacco Pacificata organizza una raccolta di aiuti per il titolare del Emin Kebab: "Come ponsacchini ci sentiamo in dovere di supportare, in ogni forma possibile, l’attività commerciale devastata; chi vorrà, potrà donare un contributo e portarlo all’agenzia Gasperini in via Roma". "Nessun membro della nostra comunità dovrà mai essere lasciato solo – si legge ancora nell’appello di Gabriele Gasperini, Samuele Ferretti e Nicoletta Orsini di Ponsacco Pacificata – Contemporaneamente cercheremo di organizzare un supporto di manovalanza per far riprendere l’attività il prima possibile".

Due ubriachi sono entrati nel kebab e hanno spaccato bottiglie che erano nel frigorifero, il vetro della porta e lanciato tavoli contro il commesso. E’ arrivato il titolare dell’Emin Kebab e se la sono presa anche con lui. Pochi minuti dopo erano una quindicina ad assaltare il locale. Tutti residenti nel palazzo di via Rospicciano che deve essere sgomnberato.

Le reazioni sulle pagine social di Ponsacco sono quelle di gente arrabbiata. Giustamente arrabbiata. La situazione nella cittadina della Valdera è al limite. E anche la politica interviene. Le forze di maggioranza condannano "con forza i responsabili di questi fatti" ed esprimono "piena solidarietà al commerciante e a chi è rimasto coinvolti in questo episodio increscioso".

"Compiere atti di violenza di questo genere a pochi metri dalla caserma dei carabinieri, è ancor di più inaccettabile – ancora la maggioranza – Non si può aspettare circa quaranta minuti prima di vedere arrivare una pattuglia dei carabinieri. Se c’è un problema di organico, è venuto il momento che il governo prenda provvedimenti e potenzi il personale delle forze dell’ordine. Servono risposte urgenti dalle autorità competenti. Prima di tutto vengano individuati i responsabili, poi appelliamo al prefetto affinché convochi di nuovo un tavolo della sicurezza sulla questione di via Rospicciano e al occorre che tutti i curatori fallimentari facciano pienamente il loro dovere e agiscano per liberare l’immobile di via Rospicciano".

"Quello che è successo – le parole del Movimento 5 Stelle – rende ancora più urgente la convocazione del consiglio comunale aperto sul tema sicurezza e bullismo che la sindaca Francesca Brogi si era impegnata pubblicamente a convocare entro la fine di febbraio". Pericle Tecce, consigliere comunale di minoranza: "La situazione attuale è frutto degli anni di pessima ed indolente attività amministrativa portata avanti dalla sinistra, attore principale".