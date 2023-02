"Avvertiti i vigili della tensostruttura"

L’impianto sportivo delle Melorie è stato al centro dell’ultimo consiglio comunale di Ponsacco. "L’assessore allo sport – scrivono i gruppi di opposizione Fratelli d’Italia e Insieme Cambiamo Ponsacco – ci ha confermato il rinnovo della convenzione a favore dell’associazione Cultura e Sport, ma ciò che ci ha lasciato senza parole è stata l’affermazione circa la totale assenza di pratiche edilizie a legittimazione della tensostruttura". Una struttura utilizzata per eventi e manifestazioni. "Questa mattina – continuano – abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo verificato la presenza in corso di lavori di smantellamento, probabilmente iniziati nella giornata precedente o nottetempo; evidentemente perché l’amministrazione, a seguito della nostra interrogazione, aveva avvisato il gestore. Abbiamo fatto segnalazione alla polizia municipale. Come è pensabile che questa amministrazione non fosse a conoscenza che un impianto pubblico recasse una struttura senza autorizzazione?"