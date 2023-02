MONTOPOLI

L’Avis di Montopoli, che ha sede nella frazione di Capanne nella tensostruttura attigua al campo sportivo, fa sapere che sono ancora disponibili posti per il servizio civile riservato a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Il servizio civile in Avis, come in tutte le altre associazioni, enti e realtà territoriali, prevede con compenso di 444,30 euro al mese per dodici mesi e 25 ore settimanali di impegno, flessibili a seconda delle esigenze di Avis, dal lunedì al venerdì. Per informazioni chi avesse interesse a svolgere il servizio civile per un anno all’Avis di Montopoli contatti il numero 348 5421295. Un’opportunità, quella del servizio civile, per conoscere realtà importanti come quella della donazione del sangue e per cominciare a rapportarsi con il mondo del sociale, del lavoro e delle realtà che ci circondano.