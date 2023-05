Auxilium vitae, la protesta Cgil: "Manca il personale Reparto in sofferenza"

di Ilenia Pistolesi

Una riduzione pari a quattro unità infermieristiche nel reparto neuro-riabilitazione-Ugca del centro di riabilitazione Auxilium Vitae. E’ il dato allarmante emerso durante una fresca assemblea sindacale. Alla radice, le difficoltà croniche nel reperire infermieri e gli eventuali riverberi che si presenteranno nel gestire i carichi di lavoro.

"E’ evidente che una riduzione così consistente, senza che il personale venga sostituito in tempi brevi, porterebbe a gravi conseguenze sia nella tenuta dei servizi che della qualità assistenziale, oltre all’impossibilità di gestire una programmazione dei turni del personale infermieristico rispettosa del contratto nazionale del lavoro – è l’analisi di Mario Di Maio della Fp Cgil, che chiede un incontro urgente a Auxilium entro 10 giorni - dal mese di giugno, con le ferie estive, il carico di lavoro diventerebbe insostenibile. Siamo consapevoli che non sarà facile reperire personale infermieristico, perché ci risulta quasi irreperibile sul mercato, ma siamo consapevoli che quelli che rimangono non possono assorbire tutto il carico di lavoro. Anche per gli operatori socio-sanitari e fisioterapisti si segnalano sofferenze di organico derivanti da un numero elevato di soggetti che usufruiscono della legge 104, di congedi parentali e via dicendo, che costituiscono ulteriori assenze importanti".

Secondo il sindacalista della Cgil, "tutto ciò si somma alle problematiche già esistenti, con i carichi assistenziali aumentati notevolmente data la tipologia del paziente che nel corso del tempo ci risulta molto cambiata: pazienti molto gravi e complessi che hanno spesso la necessità di essere monitorati e ventilati, elevando notevolmente il carico assistenziale".

La Cgil mette in luce altri problemi: "Ci segnalano l’apertura di due nuovi posti letto in Ugca (unità gravi cerebrolesioni acquisite), collocati in spazi non idonei e sprovvisti di sistemi di monitoraggio. Inoltre ci risultano irrisolti i problemi sottoposti con la precedente missiva riguardo il personale della cardio-respiratoria di Auxilium, soprattutto per gli oss che continuano a sopperire alle carenze con eccedenze orarie a carico dei part-time. Non rileviamo, inoltre, alcun avvio per le necessità riorganizzative menzionate nella comunicazione rivolta a tutto il personale lo scorso 29 marzo che, se anche non avviata in tempi brevi, avrebbe bisogno di aprire velocemente un percorso per dare segnali al personale. Ci è stata poi segnalata una disparità sulla concessione delle aspettative: un’azienda a maggioranza pubblica deve comportarsi anche su questo tema con maggiore trasparenza e correttezza".