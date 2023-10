Autobus, nubi all’orizzonte: "Servizi sempre più a rischio"

VALDICECINA

Studenti-pendolari stipati come sardine sui bus pubblici che, dalla Valdera, arrivano sul colle etrusco. Le denunce dei genitori corrono sui social, dopo segnalazioni piovute a Autolinee Toscane divenute lettera morta. Problemi che insistono soprattutto sulla corsa 500 che trasporta studenti dalla Valdera agli istituti superiori di Volterra. E monta in parallelo la preoccupazione per il futuro del trasporto pubblico locale nelle aree meno popolate della Provincia. Si tratterebbe del rischio che vengano meno numerose corse importanti per il collegamento dei paesi con il capoluogo e con i principali centri erogatori di servizi. E’ quanto sottolinea a chiare lettere il consigliere provinciale Paolo Moschi: "A farne maggiormente le spese saranno i cittadini dell’Alta Valdicecina, dell’Alta Valdera e delle Colline, con una gara che metterà in difficoltà anche il personale degli autisti di linea. Si parla di passare dall’attuale costo di 2,5 euro a km a 1,5 euro e con il caro carburante, è una cifra difficile da sostenere senza che il risparmio si traduca in un peggioramento del servizio".

A rischio, anche posti di lavoro a detta di Moschi. "Chiediamo alla Provincia di ascoltare i sindaci dei Comuni più disagiati e di cercare soluzioni affinché nessuna corsa venga persa. Aggiungiamo anche nessun posto di lavoro, perché è logico che in base alle aggiudicazioni del lotto debole, potranno mancare posti in Autolinee Toscane in Valdicecina e Valdera. Per ora la certezza, da quanto pare di capire, è una spada di Damocle sopra 12 autisti, persone del territorio che o perderanno il lavoro o verranno trasferite in sedi lontane. Questo significa contribuire a spopolare ancora di più il sud della Provincia". La sciabolata del consigliere prende una piega politica. "Si tratta di scelte politiche e di indirizzi che ad oggi non ci sono: la Provincia di Pisa a quale modello di mobilità sta pensando? – si interroga Moschi – Ad oggi, come già segnalato mesi fa in consiglio provinciale, studenti che prendono il bus per venire alle scuole superiori di Volterra dalla Rosa di Terricciola, e in generale dalla Valdera, spesso sono costretti a stare in piedi o sugli scalini, e in alcuni casi è capitato che non sono stati fatti nemmeno salire perché il bus era pieno".