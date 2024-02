Auto tampona camion della spazzatura. Grave operatore di Geofor

Incidente stradale e infortunio sul lavoro ieri mattina poco dopo le 6 sulla Tosco Romagnola all’Angelica, frazione di Montopoli. Un’auto ha tamponato un camion della raccolta della nettezza urbana ferendo in maniera grave uno degli operatori che si trovava sul predellino posteriore ed era addetto a prelevare i mastelli fuori dalle abitazioni, svuotarli nel compattatore e risalire sul predellino. Nel tratto dove la stessa strada è stata teatro di un grave incidente nelle scorse settimane, quando un’auto è finita contro la recinzione e poi nel giardino di una villetta, sono intervenuti i sanitari e soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. La statatale è stata chiusa al traffico per alcune ore, fino a dopo le 10, all’altezza del chilometro 30 e il traffico deviato sulla viabilità alternativa. L’operatore di Geofor ha riportato ferite e contusioni in varie parti del corpo. E’ stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono definite gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto anche la medicina del lavoro dell’Asl Toscana centro.