Auto rubata e ubriachi alla guida

PONTEDERA

Alla guida di un’auto rubata un uomo, residente in Valdera, è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. I militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera domenica sera hanno fermato l’uomo durante un servizio di controllo del territorio e da accertamenti hanno appurato che l’auto sulla quale si trovava risultava rubata e il legittimo proprietario il giorno prima ne aveva denunciato il furto. Il guidatore non ha saputo (o voluto) dare spiegazioni su dove e da chi avesse preso la macchina. Per lui, come detto, è scattata la denuncia per il reato di ricettazione. L’autovettura è stata recuperata e restituita al proprietario.

E durante il trascorso fine settimana gli stessi carabinieri della compagnia di Pontedera hanno denunciato due uomini per guida in strato di ebrezza alcolica. Fermati in due zone distinte, durante i controlli alla circolazione stradale in particolar modo nelle aree dove sono presenti locali d’intrattenimento e in arterie stradali che fanno registrare un particolare e intenso flusso veicolare soprattutto nel fine settimana, i due guidatori sono stati sottoposti ad alcoltest e trovati positivi. Rispettivamente con un tasso alcolemico nel sangue di 1,77 grammi/litro e di 0,94 grammi/litro, quindi ben oltre il limite consentito dalla legge. I due sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool. La patente di guida è stata ritirata solo a uno dei due conducenti. All’altro non è stato possibile ritirarla sul momento perché non ne era provvisto.