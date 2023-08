Aumento Tari a Santa Maria a Monte: Una Scelta Responsabile

SANTA MARIA A MONTE

"Accuse faziose, il nostro è un atto di responsabilità di fronte alla cittadinanza". E’ il primo commento della sindaca Manuela Del Grande alle accuse della minoranza Viviamo Santa Maria a Monte sull’aumento della Tari. "Abbiamo fatto un lavoro di profonda analisi – aggiunge Del Grande – per coniugare la sostenibilità economica del Comune e un aumento delle tariffe previsto dal Piano economico finanziario di che abbiamo con Geofor. Di fronte a una tariffa che, a seguito del nuovo calcolo Arera, dipende in minima parte dalle amministrazioni comunali, abbiamo optato per una strada sicura che impattasse il meno possibile sulla nostra cittadinanza". "L’aumento del 5% di cui parliamo verrà applicato in modo omogeneo – dichiara l’assessora al bilancio Laura Falorni – coinvolgendo proporzionalmente le utenze domestiche e non domestiche. Questa omogeneità eviterà che ci siano fasce di popolazione colpite da eccessivi aumenti".

"A chi ci accusa e scredita il nostro lavoro, alle consigliere Maccanti e Parrella – conclude la sindaca Manuela Del Grande– rispondiamo che questa amministrazione preferisce la stabilità e la sicurezza. Nella nostra riflessione avevamo vagliato anche lo strumento del baratto amministrativo, scartandolo perché non avrebbe in alcun modo assicurato una reale e sicura stabilità economica". Il capogruppo Johann Bontà: "Ai tempi della passata amministrazione feci le proposte di sfruttare chi percepisce reddito di cittadinanza e di esonerare dagli aumenti le famiglie con nuovi nati, proposta che ora fanno Maccanti e Parrella. Ma furono scartate perché non c’erano i fondi. Se questi soldi non c’erano allora, dove dovrebbero essere adesso?".