"Aumento del 50% per le lampade votive. Altro che ritocco, questa è una stangata"

CASTELFRANCO"La giunta Mini aumenta del 50% il costo delle lampade votive dei cimiteri. Raddoppia anche la spesa dell’allaccio per i nuovi contratti". Lo dice Stefano Pertici, segretario del Partito Democratico e neo-consigliere comunale della minoranza Castelfranco Unita subentrato al dimissionario Davide Boldrini. "Le lampade votive nei cimiteri sono oltre 4.500 – spiega Pertici – ma le utenze sono molte meno perché quasi sempre una stessa persona si prende carico di più lampade. E così, una persona che paga per 4 tombe, dei nonni e dei genitori per fare un esempio, si vedrà recapitare una bolletta da 120 euro rispetto a quella attesa di 80 euro. Dalla Giunta non è arrivata neppure una parola di spiegazione su un così forte aumento. Viene aumentata del 100% anche la tariffa del servizio della sepoltura in terra. Ci sarà risposto che erano tariffe vecchie, non in linea con gli attuali costi del servizio. In realtà, dall’ultima revisione del luglio 2021 il gettito dell’illuminazione votiva è aumentato grazie al riordino e all’informatizzazione. "Quello delle lampade votive – continua Pertici – è un servizio molto sentito dalle nostre famiglie, che fa parte del rituale della memoria e della devozione ai nostri defunti. Un servizio facoltativo di grande valore che le famiglie valuteranno di tagliare, seppur a malincuore, di fronte alle difficoltà del caro-vita quotidiano. E allora chiediamo se è stato valutato se questo ennesimo aumento possa rivelarsi controproducente in termini di disdette e di rinunce. La giunta Mini parla di ’ritocchi tariffari’, in realtà sono stangate. Gli aumenti sulle lampade votive e le sepolture compromettono un servizio irrinunciabile per chi vuole ricordare i propri cari".