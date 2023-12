Aumento ai dirigenti: "Tutto in silenzio"

E’ polemica sull’aumento dei compensi. L’attacco è di Giacomo Citi e Mattia Cei (foto) di Fratelli d’Italia. "La giunta comunale di Capannoli il 6 dicembre – dicono – come se nulla fosse, ha modificato le indennità di posizione per i funzionari comunali di “elevata qualificazione”.

In pratica, nel silenzio generale, la giunta ha portato in dono, complici forse le festività natalizie, un aumento di 4mila euro per i titolari di incarichi che dal primo gennaio 2024 vedranno un aumento nelle loro retribuzioni". Eccole.

Settore uno governo e gestione del territorio: 18mila euro. Settore due servizi alla persona: 11.260,45 euro. Settore tre reperimento e gestione risorse: 11.043,90 euro.

"Un aumento considerevole per le tasche dei funzionari comunali : dice Fratelli d’Italia – comunali che desta quanto meno stupore, non solo per il merito dell’attribuzione, ma anche per le

modalità “silenziose” in cui sono state effettuate".