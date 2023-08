"Aumenta la Tari a Santa Maria a Monte: la maggioranza scarta le nostre idee"

SANTA MARIA A MONTE

"I cittadini vedranno in bolletta un aumento medio del 5% della Tari. Non è il momento di aumentare le imposte", l’attacco dell’ex assessora all’ambiente e attuale capogruppo dell’opposizione Viviamo Santa Maria a Monte, Elisabetta Maccanti. "Quando c’è il rischio di aumenti – hanno ricordato dall’opposizione Viviamo Elisabetta Maccanti (nella foto) e Ilaria Parrella, ex sindaca – un’amministrazione preparata e attenta si adopera in tutti i modi per scongiurare questa eventualità. Stavolta, invece, abbiamo assistito a un atteggiamento passivo, non si è visto il minimo sforzo da parte della maggioranza di evitare questi aumenti. Come se sulle tasche dei cittadini non pesassero. Abbiamo formulato delle proposte alternative in consiglio comunale e abbiamo anche chiesto di rinviare di qualche giorno la discussione, in modo da poter verificare insieme la fattibilità di ciò che proponevamo. Non solo le nostre idee non sono state minimamente prese in considerazione, ma la maggioranza si è anche rifiutata di ritardare la discussione".

Maccanti e Parrella hanno proposto una serie di iniziative e sgravi che avrebbero impedito l’aumento della Tari. "Abbiamo proposto di sostituire alcuni servizi oggi effettuati dagli operatori di Geofor con i percettori di reddito di cittadinanza. Ci sono persone – spiega Maccanti – che sarebbero ben contente di rendersi utili per la comunità, e questo permetterebbe al Comune di risparmiare su servizi onerosi, come lo spazzamento, per esempio, che costa circa 30mila euro". Ancora, per scongiurare gli aumenti "si potrebbe fare un bando per la sponsorizzazione dei sacchi della raccolta differenziata", spiega la capogruppo di Viviamo. L’ex sindaca Parrella, invece, ha proposto di introdurre un bonus per tutti i nuovi da 80 euro da scontare sulla bolletta Tari. "Proposte concrete e facilmente attuabili – concludono Maccanti e Parrella – ma scartate dalla maggioranzam senza alcun confronto".