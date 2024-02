Aule fredde scioperano gli studenti

Aule freezer all’istituto superiore Niccolini e gli studenti entrano in sciopero, disertando ieri mattina le ore di lezione. "Una forma di protesta dovuta alle aule fredde. Non è purtroppo una novità per l’istituto superiore Niccolini. Ci domandiamo se a febbraio ci possiamo permettere di avere per giorni un riscaldamento che non funziona - tuona il consigliere provinciale Paolo Moschi - Quello che dispiace è lo scarso interesse che la Provincia di Pisa dimostra, ancora una volta di avere, verso le scuole della Valdicecina. Dopo non aver perso, ma proprio non aver presentato progetti per i bandi Pnrr per le scuole superiori di Volterra, alla Provincia avevamo chiesto un impegno maggiore per le manutenzioni ordinarie del Niccolini. Poi, dai consiglieri di maggioranza ci sono giunte rassicurazioni, Giacomo Santi in testa. Rassicurazioni che si sono dimostrate vane. A voler pensar male - prosegue - sembrerebbe esserci un piano per mettere sempre più in difficoltà Volterra e la Valdicecina. Noi non ci stiamo, e crediamo che serva una nuova visione della Provincia di Pisa, nella totalità della sua estensione".