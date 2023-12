Auguri di Natale alla Cuoiopelli: omaggi a sponsor e dirigenti

Lo scambio degli auguri. Gli omaggi dei ragazzi allo sponsor Kemas e ai dirigenti. Un clima disteso e di grande soddisfazione per il momento che sta attraverando la Cuoiopelli. In particolare sul campo, con il primo posto nel girone A di Eccellenza, e anche societario visto l’ingresso di alcuni nuovi imprenditori nel consiglieri. La cena di Natale ha visto la partecipazione di un bel gruppo di persone tra sponsor, dirigenti e atleti mercoledì sera al ristorante Osteria Etruria di Bientina. E’ stato Romano Benericetti, in rappresentanza della dirigenza, a prendere la parola per il saluto ai presenti e per chiedere ai ragazzi di onorare la maglia fino all’ultima goccia di sudore. "Quando nel 1977 arrivai a Torino – ha raccontato Benericetti – Mi chiesero di dove ero. Risposti di Santa Croce e la prima cosa che mi dissero fu che conoscevano bene la Cuoiopelli. Che è un vanto per tutti noi e per tutta Santa Croce". L’omaggio a Daniele Marinai di Kemas – un pallone e una maglia biancorossa firmata da tutti i giocatori – è stato consegnato dal capitano Francesco Colombini e dal vicecapitano Riccardo Lucaccini. "La Cuoiopelli deve avere un unico obiettivo, vincere – ha detto Marinai nel suo saluto ricordando il suocere che era stato presidente negli anni Sessanta – E la Kemas c’è a dare sostegno alla squadra e alla società". La Cuoio chiude l’anno oggi, alle 14,30, in trasferta contro il Pontebuggianese. Vincere (o pareggiare) per finire il girone d’andata al primo posto. Il campionato si ferma quindici giorni. Ripresa il 7 gennaio.