Auditorium del Bastione inagibile: "Allagato da una perdita d’acqua"

I guai per il Cencione non sono finiti. Stavolta non riguardano gli ascensori del Bastione, ovvero l’impianto di risalita al centro storico con gli ascensori. Ma l’auditorium costruito nella sommità dell torre, quasi al pari strada con Corso Garibaldi. E’ inagibile. Ed è corsa contro il tempo per renderlo di nuovo disponibile per le iniziative del mese della mostra mercato del tartufo bianco, l’evento dell’anno nel centro storico. Cos’è successo? Un collettore fognario – ci ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori –, a causa di una perdita, ha creato un’importante infiltrazione d’acqua allagando tutto con le piogge ed il "troppo pieno". Una devastazione che ha portato via anche le porte dei locali interni.

Cosa fare? "Si lavora su due fronti – spiega Fattori –. Da una parte stiamo aspettando, e confidiamo che possa avvenire molto presto, Acque Spa per la sistemazione del collettore che compete a loro. Poi l’amministrazione provvederà a rendere l’interno di nuovo praticabile". Ci sono non pochi lavori da fare: nuovi bagni, totale imbiancatura dei locali, gli infissi e le sistemazioni necessarie agli arredi. "Come amministrazione – aggiunge Fattori – abbiamo già stanziato 40mila erro per intervenire subito. Per San Miniato è determinante avere i locali pronti per la metà di novembre". Poi, non subito magari, ci sarà da intervenire nuovamente sulla scala interna, il percorso a piedi per chi non vuol prendere l’ascensore: le pareti sono piene di scritte, e c’è da imbiancare; infine serve una pulizia generale. L’ambiente, privo di custode, è stato oggetto di vandalismi e bivacchi.

Il futuro, invece, del più importante parcheggio a servizio del centro storico è ancora da delineare. Da anni si parla di un raddoppio, che era previsto nel project financing, e che con lui alla è deragliato. "Abbiamo stanziato i soldi necessari per la progettazione – prosegue l’assessore Fattori –. Si tratta di 50mila euro e l’incarico lo daremo entro la fine dell’anno". Un progetto ci sarà dunque nel 2024. E i lavori? "Poi dovremo trovare i fondi, un finanziamento o contrarre un mutuo – conclude – non ci sono altre strade. Ma comunque il progetto è anche fondamentale per capire quale impegno economico comporta l’operazione. Noi nel bilancio triennale abbiamo previsto 850 mila euro per il raddoppio del Cencione, ma si tratta di un’operazione grossa e di una cifra indicativa. Serviranno di certo molti più soldi".