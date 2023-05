Attraversamenti “sicuri“ per l’ospedale e la scuola

Gli attraversamenti pedonali di fronte all’ingresso principale dell’ospedale Lotti e quello in prossimità della rotatoria vicino al Polo Dino Carlesi sono stati ritenuti molto pericolosi e così l’amministrazione comunale ha deciso di acquistare segnaletica e cartellonistica luminosa che verranno installate nelle prossime settimane. "L’obiettivo è quello di mettere in maggiore evidenza le zone più pericolose d’attraversamento pedonale – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli –. Questi due in particolare ci erano stati segnalati dalla consulta oltre che dalla scuola. Da inizio mandato sono stati diversi gli attraversamenti pedonali messi in sicurezza e in futuro procederemo anche con altri". In particolare negli ultimi anni sono stati messi in sicurezza con cartellonistica luminosa e segnalazione luminosa gli attraversamenti pedonali sulla Tosco Romagnola ai Villaggi, davanti il Black Silk, in prossimità della rotatoria Lidl e a Pietroconti all’altezza della Fornace. Oltre che l’attraversamento pedonale che dai cimiteri porta a Santa Lucia e i due attraversamenti pedonali di via Veneto. "E presto, in più a quelli dell’ospedale e della scuola Carlesi – dice Belli – verrà illuminato anche l’attraversamento davanti alla farmacia a La Rotta, che rientra nel progetto della Ciclopista dell’Arno. Nei prossimi mesi poi installeremo gli occhi di gatto a terra su altri attraversamenti pedonali sparsi per la città".

l.b.