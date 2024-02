Attività, la Valdera cresce. Segno positivo per il Cuoio. E la Valdicecina arranca

La dinamica d’impresa nella provincia di Pisa ha registrato nel 2023 un incremento molto positivo. È ciò che emerge dal report annuale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, che ha premiato i territori della Valdera, Valdarno e Zona del Cuoio, con un saldo di + 92 imprese registrate al 31 dicembre. Fiore all’occhiello è la Valdera, dove Pontedera si dimostra il comune più vivace e in crescita con ben 28 nuove imprese. Un risultato che porta la città della Vespa sul podio provinciale, posizionandosi al secondo posto nell’intera provincia di Pisa per numero complessivo di attività. Segno meno invece in Valdicecina, che registra un tasso negativo di crescita dello 0.6% e una perdita di 18 imprese nella sola Volterra.

A trascinare la Valdera (+ 61 imprese) le ottime performances di Pontedera (+28 imprese), Ponsacco (+ 27), Bientina e Peccioli (+ 8), mentre spiccano i tonfi di Casciana Terme Lari, che perde 15 imprese (- 1%), e Calcinaia, con – 14 imprese (-1,3%)" In territorio positivo anche la Zona del Cuoio, con un dato complessivo di + 50 imprese. Grazie soprattutto a Montopoli Valdarno (+ 16), Castelfranco di Sotto (+ 11), Santa Croce sull’Arno (+ 9) e Santa Maria a Monte (+ 7), stesso numero per San Miniato (+ 7 imprese), che però registra il tasso di crescita più basso dell’intere area, con appena lo 0,2%.

Le vere note dolenti arrivano dalla Valdicecina, con una complessiva perdita di 19 imprese e un tasso di crescita negativo dello 0,6%. Spicca negativamente Volterra, con un saldo di - 18 imprese (-1,5%), Castellina Marittima (- 8 imprese, - 3%) e Pomarance (- 7 imprese e -1,4%).

Soddisfazione da parte del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Nonostante il contesto profondamente condizionato dalle gravi tensioni provenienti dallo scenario geopolitico, dall’inflazione, dall’aumento dei costi energetici e dalla persistente difficoltà di reperimento di manodopera qualificata il 2023 conferma la tenuta del tessuto imprenditoriale di Valdera e Zona del Cuoio, mentre i numeri della Valdicecina riflettono una situazione da allarme rosso, con Volterra purtroppo maglia nera nonostante le sue potenzialità". "Il saldo positivo tra aperture e chiusure nella nostra provincia riflette la sempre maggiore attrattività e competitività del territorio - commenta Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio Pisa - Questi numeri permettono di guardare al futuro con maggiore speranza, senza abbassare la guardia. La provincia ha ancora margini di crescita".