Atti vandalici e minacce, nel mirino scuola e prof. Danni e telefonate intimidatorie

Volterra, 8 giugno 2023 – Preoccupazione al liceo artistico Carducci. La tensione sale alle stelle a seguito di alcuni episodi di intimidazione accaduti negli ultimi dieci giorni, che hanno messo in allerta la scuola e i genitori. Si tratta, stando la ricostruzione data dall’istituto Carducci, di palesi intimidazioni verso i docenti, in un mix di atti vandalici, strane telefonate e intrusioni clandestine nel cuore della scuola. Come detto, la preoccupazione è alle stelle e riguarda insegnanti, preside e genitori. Auto vandalizzate, minacce telefoniche e intrusioni nella stanza della preside.

«Atti volti a minacciare sia l’istituzione scolastica nel suo complesso che singoli docenti - sottolinea la preside Nadia Tani - ai quali si esprime piena vicinanza e solidarietà, iniziati con una intrusione notturna compiuta da ignoti nella sede del liceo artistico durante la quale è stata forzata la porta della presidenza e sono stati prelevati oggetti poi disposti nella stessa stanza e in altri luoghi riconducibili a figure di riferimento della sede, con evidenti intenti intimidatori".

Si sono verificati, nello specifico, atti vandalici nei confronti della vettura di un docente e minacce telefoniche collegate a quanto accaduto nei giorni precedenti, forse relativi agli scrutini di fine anno, da quanto suppone la scuola.

"Siamo certi che la stragrande maggioranza degli studenti del nostro istituto sia lontanissima da atteggiamenti così lesivi della dignità del liceo - ne è convinta la dirigenza del liceo - di chi ci lavora e di chi lo frequenta e si senta amareggiata e colpita da tali comportamenti ingiustificabili. Per questo motivo tutte le componenti della scuola hanno deciso di rendere pubblico l’accaduto, per indicare in modo unito e compatto l’unica direzione nella quale vogliamo procedere ovvero quella della legalità, del rispetto e del bene comune, con la consapevolezza che lo svolgimento della funzione docente non debba esporre i lavoratori a questi rischi né possa essere condizionata da tali episodi.Confidiamo che tutti coloro che condividono questa posizione, si adoperino per affermare i valori positivi di rispetto e convivenza".

Ilenia Pistolesi