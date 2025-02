Attacco social sul bilancio: "Sulle famiglie si abbatte una serie di aumenti"

SANTA MARIA A MONTELa giunta comunale sta per varare il bilancio che poi verrà approvato dal consiglio comunale con una serie di aumenti che andranno a incidere sulle tasche dei cittadini. Dalla Tari ai nidi, dalla mensa ai trasporti. Con un video sui canali social Elisa Eugeni di Sinistra Sociale, consigliera comunale dell’opposizione di centrosinistra Fare Insieme, attacca la sindaca Manuela Del Grande e la sua squadra di governo.

"Sulle famiglie del nostro Comune, già pesantemente colpite dalla precarietà della situazione economica della nostra zona – dice Eugeni – si stanno per abbattere anche i vertiginosi aumenti dei servizi decisi dall’amministrazione comunale che rendono ancora più evidente come la giunta Del Grande sia incapace di gestire il Comune. Passi carrabili e Tari aumentano del 30%, il nido del 73%, passando da 281 euro a 485 euro, la mensa scolastica del 28%, da 3,60 a 4,60 euro a pasto, il trasporto scolastico del 49%, da 22,80 a 34 euro all’anno. Introdotta la tassa di soggiorno per le strutture ricettive slegata da una promozione turistica che sia tale".

"Siamo consapevoli che questi aumenti derivano anche da errori, investimenti e politiche fallimentari delle precedenti amministrazioni Parrella – conclude Eugeni – Tutto ciò non assolve la sindaca attuale e la sua giunta perché anch’essi facevano parte delle amministrazione precedenti. Abbiano la decenza di assumersi la responsabilità delle scelte attuali e quelle del passato".

All’attacco di Elisa Eugeni segue anche quello di Alberto Fausto Vanni di Azione, Partito Repubblicano e Santa Maria a Monte civica. "Bella iniziativa video quella di Elisa Eugeni sulle tariffe a Santa Maria a Monte – le parole di Vanni – Ma è vero sindaco Del Grande, questi numeri sono reali? Risponda, se ha altri numeri, oppure faccia un’assemblea pubblica con la cittadinanza così gli abitanti di Santa Maria a Monte si renderanno conto e potrà giustificarsi della sua opera. La crisi sta attanagliando la nostra zona. Ovviamente le famiglie che operano e che lavorano in questo settore sono in difficoltà e gli aumenti illustrati dalla consigliera Eugeni sono preoccupanti. Le amministrazioni Parrella–Del Grande con scelte inopportune hanno indebitato il nostro Comune come non mai".