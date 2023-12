Attacco haker blocca il sito. Fuori uso servizi del Comune

SANTA CROCE

Dal 12 dicembre il server del Comune di Santa Croce è fuori uso per un attaccio haker che ha colpito "la società fornitrice di alcune piattaforme software usate dall’amministrazione santacrocese". C’è anche Santa Croce, quindi, tra i Comuni e gli altri enti che in tutta Italia stanno subendo conseguenze negative per l’operatività del sito e dei servizi a causa dell’attacco haker alla società che fornisce supporti. "Il problema – dice la sindaca Giulia Deidda – dovrebbe essere risolto in questa settimana. Almeno questo è quello che ci è stato detto e che speriamo. Ma non dipendendo direttamente dal Comune, ma da un’altra aocietà, la gestione della soluzione del problema non è possibile stabilirla". Bloccati i servizi della Pa Digitale, l’albo pretorio e altri servizi che si trovano consultando il sito internet del Comune. "Vi informiamo – aveva scritto la sindaca Deidda il 12 dicembre scorso – che alcuni servizi online del Comune di Santa Croce sono al momento non disponibili per un problema tecnico informatico della società fornitrice di alcune piattaforme software usate dall’amministrazione. Tutti i nostri uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Ci scusiamo per l’inconveniente". Poi è stato scoperto che non si trattava di un problema tecnico–informatico ma di un attacco haker.