Attacco diretto al Comune "Quello aperto a Montecalvoli non è un home restaurant"

SANTA MARIA A MONTE

"Un’altra burlata da parte di un Comune che prova a professionalizzare un settore privato addirittura facendo arrivare fondi senza una legge nazionale, dimenticandosi del patto Stato Regioni". La definisce così Gaetano Campolo, amministratore delegato della Home restaurant Hotel, l’iniziativa del Comune di Santa Maria a Monte che ha permesso l’apertura di un home restaurant a Montecalvoli.

"Propaganda elettorale o mano delle lobby che stanno diffondendo informazioni false nel settore home restaurant? – aggiunge Campolo rivolgendosi direttamente alla sindaca Manuela Del Grande – L’unica certezza è che noi abbiamo denunciato alla guardia di finanza questi abusi d’ufficio". A far infuriare Campolo è la parte in cui si afferma che "Lo strumento utilizzato per incentivare l’apertura e il baratto amministrativo, che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti che aprono nuove attivitàdi somministrazione al pubblico, come ristoranti, osterie, pizzerie, pub e, appunto, home restaurant, o un azzeramento dei tributi locali per i primi anni di esercizio".

"Questo è di una gravità assoluta sia come frode allo Stato sia come disinformazione in quanto non è vero che questi fondi sono destinati per home restaurant che, come sappiamo, sono esercizi privati privi di codice Ateco e quindi impossibilitati a ricevere fondi in quanto si può svolgere questa attività solo con il regime delle prestazioni occasionali e con comunicazione in Questura – conclude l’amministratore delegato di Home Restaurant Hotel Gaetano Campolo – Questo è un ulteriore attacco al settore, che alcuni tra i poteri forti indicano come esercizio pubblico, obbligando molti italiani a pratiche assurde come il corso per somministrazione alimenti e bevande. Gli home restaurant operano in assenza di legge secondo l’articolo 41 della Costituzione italiana che determina la libertà d’iniziativa economica privata ed oggi l’unica autorità preposta a controlli è la polizia di stato".

Infine, "la Home Restaurant Hotel srl invita in modo diplomatico il governo Meloni ad avviare un’immediata comunicazione alle Camere in quanto il settore Home Restaurant coinvolge ormai decine di migliaia di italiani privi di diritti e dignità".