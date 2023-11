Atmosfera magica a Villa Montecchio

La grande musica torna nel suo palcoscenico naturale, quello di Villa Montecchio. La residenza con la Sala degli Archi ospiterà il 25 novembre alle 17 un concerto: a magica e anche un po’ natalizia, l’atmosfera saranno il pianoforte di Scilla Lenzi, e il sax di Chesare Martinez Valenzuela che per il pubblico presente interpreteranno brani iconici come Summertime di Gershwin o Oblivion di Astor Piazzolla, ma nella scaletta del concerto non mancheranno anche brani super celebri come l’aria di Ennio Morricone da Il pianista sull’oceano, e pezzi più pop.