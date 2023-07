Atelier della robotica un altro passo in avanti "Mai interrotto il dialogo con Regione e Ministero"

PONTEDERA

Prima era solo un museo della robotica, ora un centro polifunzionale con laboratori, un’area espositiva e così via. Da una decina di anni si parla di quello che sarà il nuovo Atelier della Robotica che nascerà tra via del Fosso Vecchio e via Maestri del Lavoro. Adesso potrebbe esserci una svolta nel percorso che ha visto il progetto iniziale modificarsi radicalmente, allungando di conseguenza i tempi per la sua realizzazione. In questi giorni è stata indetta la conferenza dei servizi che sarà chiamata ad approvare questa variante strutturale entro la fine di luglio. "Un passaggio fondamentale per poi proseguire con quel dialogo, che non si è mai interrotto, con la Regione ed il Ministero" dice Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici. Perché il primo finanziamento regionale era di circa 2,8 milioni di euro, adesso occorrono 1,8 milioni di euro in più per realizzare questo centro di eccellenza. I lavori erano già partiti tre anni fa, poi lo stop e adesso l’obiettivo è quello di ripartire quanto prima lavorando per lotti funzionali. A portare avanti il progetto insieme al Comune è Artes 4.0 che vede coinvolti tanti soggetti come la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Istituto di BioRobotica ma anche l’Istituto Modartech e Piaggio tra gli altri.

Tutti soggetti che potranno beneficiare di questo nuovo centro del sapere. "Qui ci saranno servizi e attività funzionali alle aziende produttive del nostro territorio ma non solo. La modifica al progetto iniziale era più che doverosa" spiega Belli. Tra i vari laboratori, fondamentale l’area Test Before Invest, vero "core business" dell’Atelier. Qui verranno messe a disposizione strutture, attrezzature, tecnologie e personale qualificato per consentire alle aziende di verificare l’effettiva utilità delle Key Enabling Technologies, quelle tecnologie come robotica, cybersecurity o nanotecnologie che rendono possibile l’innovazione nei processi, nei prodotti e nei servizi in ogni settore.

