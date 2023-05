Astro, la stella dei malati Le camminate in rosa per i trasporti oncologici

COMPRENSORIO

La Regione taglia i rimborsi alle associazioni di volontariato per i trasporti dei malati di tumore per le terapie, Astro interviene e paga le spese. Questo l’obiettivo dell’edizione di quest’anno, la sesta, della "Vie in rosa" che Astro organizza insieme ai Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. L’iniziativa è stata presentata a Santa Croce dal presidente di Astro, Paolo Scardigli, dalla vicesindaca di Montopoli Linda Vanni, e dalle assessore Nada Braccini (Santa Croce) e Chiara Bonciolini (Castelfranco) e dal presidente della consulta dello sport di San Miniato, Davide Spalletti, in rappresentanza dell’assessore Loredano Arzilli. Presenti rappresentanti di Misericordie, Pubbliche Assistenze e Auser.

Le magliette rosa per aiutare Astro sono disponibili da oggi all’Auser di San Miniato, Castelfranco e Santa Croce, nella sede di San Miniato Promozione, alle Misericordie di Castelfranco e Santa Croce, alle pubbliche Assistenze di Santa Croce, Castelfranco e Orentano e al circolo Arci Tom Benetollo di Marti. Per tutto maggio le camminate coloreranno di rosa parchi, giardini, boschi e strade dei quattro Comuni della zona del Cuoio. Domenica, 7 maggio, a San Miniato Basso la passeggiata prenderà il via alle 8 dalla Casa Culturale in concomitanza con la corsa organizzata dalla polisportiva Casa Culturale. Il 14 maggio sarà la volta di Castelfranco e Santa Croce – che organizzano un’escursione nei boschi delle Cerbaie partendo dal Parco Robinson alle 9 in collaborazione con il Consorzio Forestale delle Cerbaie e il direttore Andrea Bernardini – e Montopoli (camminata a Marti, dalle 15,30, in collaborazione con il circolo Arci Tom Benetollo, partenza da piazza Fantozzi e la guida naturalistica Anna Pioppi).

"Speriamo in una bella affluenza perché è con un piccolo aiuto di tanti che si possono realizzare grandi progetti", le parole del presidente di Astro, Paolo Scardigli. L’obiettivo è di raggiungere la cifra di 20-25mila euro per coprire le spese delle associazioni di volontariato per i trasporti oncologici. Soldi che verranno rimborsate da Astro alle stesse associazioni a fine anno. Informazione, sostegno e scelte politiche. Questo il supporto dei Comuni ribadito dalle amministratrici presenti alla conferenza stampa. Tra i nuovi progetti di Astro per i malati oncologici anche la scherma, oltre al nuoto.

gabriele nuti