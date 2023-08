Aste, la mappa della città Dall’ex Cirri a villa Piaggio Flop e tentativi in corso

di Sarah Esposito

Un patrimonio all’asta che aspetta di essere venduto con il doppio obiettivo di ridar vita a luoghi che nel tempo hanno perso le proprie funzioni pubbliche e allo stesso tempo rimpinguare le casse del Comune. Siamo a Pontedera, dove avviso dopo avviso, esperimento dopo esperimento, i valori diminuiscono e gli acquirenti faticano ad arrivare. "Dopo tante aste deserte e altrettanti ribassi di prezzo, il Comune sarebbe vicino alla vendita dell’ex scuola Corridoni per una cifra di circa 800mila euro – denuncia Fratelli d’Italia –. Ancora una volta il Comune per fare cassa svende i propri beni e poi per far cosa? Proprio sulle spese del Comune stiamo predisponendo e depositeremo, tramite i nostri consiglieri Bagnoli e Valleggi, entro fine agosto un esposto alla Corte dei Conti che dimostra come il bilancio abbia una creatività sul lato entrate veramente interessante".

Al momento è in corso il sesto esperimento di vendita della ex scuola Corridoni. Il termine ultimo di presentazione delle offerte è il 19 settembre mentre il 21 settembre ci sarà l’apertura delle buste. "Chi sarà questa volta a comparare? – tuonano da Fratelli d’Italia – Tornerà ancora in soccorso la Ecofor o altre aziende partecipate dal Comune o sarà qualche privato ben noto? Di sicuro è necessaria una verifica seria perché quando si parla di soldi pubblici è bene vederci chiaro e questo dovrà riguardare non solo le vendite degli immobili del Comune ma anche gli acquisti di immobili fatti dal Comune e dalle partecipate Geofor e Ecofor in primis". Nel piano delle alienazioni 2023-2025 compare anche la ex Villa Piaggio (prezzo base 1,8 milioni) per cui nessuno ha presentato offerte durante il primo esperimento di vendita. Deserta anche l’asta per i terreni di proprietà del Comune a Gello (prezzo base 375mila euro) mentre è in corso quella che riguarda alcuni terreni alla Rotta, prezzo base 25.920 euro (scade il 19 settembre). In corso è anche il quinto esperimento per l’ex Otello Cirri diviso in due lotti da 186.300 euro l’uno e 333mila euro l’altro, anche in questo caso la scadenza è il 19 settembre. Infine c’è la partita dell’ex Ipsia da giocare insieme alla Provincia, proprietaria dell’immobile insieme al Comune.