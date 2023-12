Aspettando Natale in viale Italia. Domenica di festa e riflessione

CASTELFRANCO

Il villaggio di Babbo Natale, mercatino, trenino e la Fanfara dei Bersaglieri. Falconieri, arcieri e laboratorio di circo. I commercianti di "Noi di viale Italia" di Castelfranco organizzano domenica 3 dicembre, dalle 11 alle 18, la terza edizione di "Aspettando il Natale con Noi di Viale Italia", buona occasione per fare acquisti di regali e non solo. La scuola di musica Didasko organizza un concerto dalle 15 alle 18,30. Per bere e mangiare, oltre ai locali del viale, saranno allestiti punti ristoro delle contrade del Palio dei Barchini e di alcune associazioni, oltre allo street food con panini, bomboloni, crepes, birre e vin brulé.

"Una festa, ma anche un momento dedicato al tema della lotta contro la violenza sulle donne – specificano da Noi di Viale Italia – Lasceremo un nostro pensiero a Giulia Cecchettin, e tutte le ’Giulia’ vittime di violenza, perché tutti dobbiamo ricordare che non si deve essere buoni solo a Natale, non si ama solo il giorno di San Valentino, ogni giorno è giusto festeggiare il bello della vita, per cui festeggiamo... ma senza dimenticare".

"Una iniziativa che accoglie tutti e ricorda che è sempre meglio spendere e credere nel commercio locale – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora allo Sviluppo Economico, Ilaria Duranti – È per questo che ancora una volta ringraziamo i commercianti di Noi di Viale Italia per l’impegno e perché credono in una Castelfranco viva e partecipativa". I commercianti di "Noi di viale Italia" hanno voluto e finanziato la bella illuminazione natalizia che caratterizza il viale.