Asl, sostegno agli anziani Nuovi progetti

VALDERA-VALDICECINA

La Società della Salute dall’Alta Valdicecina-Valdera ha pubblicato un avviso per l’intervento ‘Servizi sociali di sollievo-Pronto Badante’, progetto a favore delle persone anziane che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni. L’avviso è rivolto ai soggetti del terzo settore, compresi gli enti di patronato, con sede operativa in Toscana. L’obiettivo del progetto è attivare azioni di sostegno a favore delle persone anziane, e delle loro famiglie, che per la prima volta si trovano in un situazione di disagio o difficoltà. E’ prevista l’attivazione di un numero unico a livello regionale dedicato alla famiglia con anziano convivente o all’anziano che vive da solo.