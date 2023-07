Ascensore di Gioconovo approvato da Sgarbi "Progetto in linea con soluzioni analoghe"

di Ilenia Pistolesi

Un’interrogazione del senatore Manfredi Potenti (Lega) sul nuovo elevatore al Gioconovo. Il senatore scrive al Mic e chiede, in sostanza, "di quali informazioni il ministro sia in possesso circa i lavori. E se, e quali, provvedimenti di competenza voglia assumere per contenere i rischi di impatto del manufatto sulle mura di Volterra". La risposta, in forma scritta, giunge dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che mette un punto finale alla questione: "L’intervento in corso di realizzazione risulta conforme al progetto autorizzato".

La risposta del sottosegretario Sgarbi all’interrogazione di Potenti, è puntuale: "Per quanto riguarda l’opera, bisogna innanzitutto precisare che il progetto consiste nel rifacimento dei percorsi di risalita esistenti lungo le mura e nell’inserimento di un ascensore, allo scopo di conseguire l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nel collegamento tra la città intramoenia in corrispondenza di via San Lino e uno dei principali parcheggi della città, Gioconovo, indicato come tra i più utilizzati per la sosta a Volterra, sia dai visitatori e turisti, sia per chi viaggia quotidianamente per motivi di studio e lavoro". Anche i doverosi passaggi con la soprintendenza di Pisa, per Sgarbi, sono in linea con il progetto. "Il 29 giugno 2020 il Comune presentò alla soprintendenza la richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell’ascensore; il successivo 31 agosto l’ufficio emise l’autorizzazione, ritenendo compatibili le opere con il valore culturale del bene, adeguato e sufficiente il livello di redazione progettuale presentato. Come riferito dalla soprintendenza, sono stati effettuati molteplici sopralluoghi sul posto, sia preliminari all’esecuzione, sia in corso d’opera. Sono stati eseguiti indagini e saggi archeologici preventivi e le operazioni di scavo sono state seguite da personale tecnico qualificato, sotto la supervisione del funzionario tecnico archeologo. Le attività non hanno accertato la presenza di elementi ostativi all’esecuzione dei lavori. Per la realizzazione delle strutture in elevato, il personale tecnico della soprintendenza non ha riscontrato difformità rispetto a quanto autorizzato. Sul rapporto dialettico e sempre complesso tra tutela del patrimonio culturale e conseguimento dell’accessibilità, si evidenzia che la scelta di schermare il semplice parallelepipedo predisposto per l’ascensore con pannelli di rivestimento in materiale tipo corten è in linea con soluzioni impiegate in ambito regionale, nazionale e internazionale per situazioni analoghe".