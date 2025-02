Ascensore ancora fermo al Bastione: "Assurdo non trovare i soldi per il lavoro"

Cencione riaperto. Seppur per metà. E un solo ascensore funzionante. La Lega attacca: "Quello che meraviglia di più nella farsesca vicenda dell’ascensore sono le giustificazioni addotte dell’amministrazione comunale, la quale candidamente dichiara che il ripristino dell’impianto di videosorvaglianza la cui rottura impedisce il funzionamento dell’ascensore avverrà quando il Comune reperirà i soldi per la sua riparazione". "Un Comune che ha un avanzo di amministrazione di oltre 20 milioni di euro, che ha entrate per decine di milioni di euro all’anno ma che fatica a reperire le risorse necessarie per acquistare un nuovo impianto di videosorveglianza – dice il Carroccio – Così come non trova 100 mila euro per rendere agibile l’unica sala pubblica dispobibile in tutto il Comune". Si tratta dell’auditorium del Bastione chiuso da oltre un anno.