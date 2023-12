"Arte in Comune" a Palazzo Priori fino al 15 gennaio

La mostra "Arte in Comune", inaugurata a Palazzo dei Priori, vuole essere mezzo per proteggere e al tempo stesso valorizzare i saperi e il fare artigiano del territorio, vuole essere la voce degli artisti che con il sapiente lavoro delle loro mani generano bellezza dalla lavorazione dell’alabastro, del legno, del ferro battuto, della carta, di metalli e pietre preziose per l’oreficeria. Un’opportunità per mettere insieme tante mani, modi e culture del fare, tanti materiali che diventano conoscenza per tutta la collettività. La mostra curata dall’associazione Arte in Bottega con l’architetto Alessandra Fadda e la designer Manola Del Testa rimarrà visitabile fino al 15 gennaio. Gli artisti e artigiani: Angela e Patrizia Gronchi di Rilegatoria Artistica Renato Casini di Le radiche di Renato, Roberto Chiti di Alab’Arte, Giorgio Pecchioni Alabastri, Paolo Bacci, Daniele Boldrini, Paola Colivicchi, Niccolò Nencioni, laboratorio orafo Paola Colivicchi, Spartaco Montagnani, Corinna Butler di Vitrium Volterra, Andrea Bianchi di Romano Bianchi Alabastri Tn di Nello Trinciarelli Sara Fazio di Le vie en rose, Roberta Staccioli Art, Luca Tani di Fabula Etrusca eMarco Ricciardi di Oasi’s Alabastro