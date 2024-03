Arte di luce Una nuova opera per il Macca

"Uno degli aspetti che ci caratterizzano rispetto agli altri luoghi che partecipano al concorso Il Borgo dei Borghi 2024 è l’integrazione tra innovazione e tradizione attraverso l’arte contemporanea. L’inaugurazione della nuova opera di Marinella Senatore si inserisce in questo percorso di valorizzazione del territorio che ci ha fatto e ci sta facendo conoscere a livello nazionale e internazionale". Con questa motivazione gli organizzatori dell’evento oggi inaugurano Dance first think later (prima danza poi pensa) un’altra nuova opera permanente e site specific di Marinella Senatore, la seconda realizzata a Peccioli.

Il 30 settembre 2023, infatti, era stata inaugurata We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri), a poche centinaia di metri di distanza. Le due opere sono in dialogo non soloconcettuale ma anche visivo. Questa nuova opera, di proprietà di Belvedere Spa, andrà ad accrescere il patrimonio del MACCA di Peccioli, il primo esempio di Museo d’arte contemporanea a cielo aperto diffuso sul territorio, inaugurato lo scorso marzo e che sta crescendo. L’opera installata rappresenta una grande architettura di luce, racconta Senatore: "La frase Dance first think later è una citazione di Samuel Beckett e per me era importante includerla nell’opera perché credo che le frasi legate all’empowerment abbiano il potere di parlare alle comunità e dare voce alle istanze sociali. Infine, la mia luminaria vuole essere un monumento all’individuo e alla comunità, una vera e propria celebrazione, e un catalizzatore dinamico di cambiamento sociale". Anche quest’opera è volutamente collocata nella parte periurbana di Peccioli andando a rafforzare un’ideale prosecuzione tra lo spazio abitato e la zona rurale delle Serre. "L’intervento al podere Le Casine si inserisce pienamente nel progetto di arricchire la lunga tradizione che qui ha portato, e sta portando, l’arte alla comunità. Dance first think later, infatti, verrà realizzata su uno dei poderi che fanno parte e caratterizzano da secoli il paesaggio delle Serre, da cui provengono le famiglie che ora abitano a Peccioli. Paesaggio naturale e paesaggio umanizzato si parlano e le due opere di Senatore fortificano un vincolo che esiste da centinaia di anni", dice il sindaco, Renzo Macelloni.