Arte con gusto si replica il binomio

Eccellenze enogastronomiche e opere d’arte. Un binomio che ha funzionato portando al Palp di Pontedera oltre 500 persone. L’ex Palazzo Pretorio ha ospitato il primo weekend di Arte con Gusto, la manifestazione che mette assieme più di 30 aziende della zona, produttrici di cibo e vini, con la mostra di 45 quadri donati al Comune da Camillo e Roberto Ciabatti. È possibile fare assaggi di prodotti in maniera gratis (l’ingresso è libero, per la degustazione dei vini è richiesto l’acquisto di un calice e di un portacalice per 5 euro) guidati dai referenti delle varie aziende e da esperti sommelier della Fisar Pontedera. Si replica sabato e domenica dalle 16.30 alle 20.30.