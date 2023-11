Arte con gusto ha fatto il pieno di visitatori

Il binomio tra eccellenze enogastronomiche e opere d’arte ha colto in pieno nel segno. Il secondo weekend di Arte con Gusto ha infatti portato al Palp di Pontedera più di 500 visitatori. Un numero che, sommando le presenze dello scorso weekend, porta ad oltre mille le persone che hanno preso parte all’evento. Palazzo Pretorio ha ospitato la manifestazione che ha messo assieme più di 30 aziende della zona, produttrici di cibo e vini, con la mostra di 45 quadri donati al Comune da Camillo e Roberto Ciabatti. Un mix che, per due weekend consecutivi, è stato apprezzatissimo, con la possibilità di degustare e acquistare prodotti, in un connubio di saperi e sapori. In un luogo, il centro cittadino, che, sabato scorso, ha visto l’inaugurazione di Natale ad Arte, con l’illuminazione e le installazioni artistiche. Un work in progress che porterà luci ed arte, in maniera diffusa, in vari luoghi della città. E che, l’8 dicembre, vedrà l’inaugurazione, proprio al Palp, della mostra Scart, con opere realizzate con materiali di recupero. "Ringraziamo tutte le persone e tutte le realtà che hanno preso parte ad Arte con Gusto, una manifestazione sempre più apprezzata", ha detto il sindaco Matteo Franconi.