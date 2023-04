Arrivano le ruspe per fare spazio al futuro centro polivalente

Santo Pietro Belvedere

Là dove c’era il centro sociale nascerà il nuovo spazio polivalente. È cominciata nelle scorse ore la demolizione dell’immobile nel centro di Santo Pietro Belvedere. Un progetto di 950 mila euro, ammesso a finanziamento per 798 mila euro dal Ministero dell’Istruzione a luglio scorso e poi inserito nei fondi Pnrr e finanziato da risorse comunali per il restante importo. "Si tratta – commenta soddisfatta la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini – di una splendida notizia. Dopo le complicatissime procedure di affidamento dei lavori, questa per la nostra comunità è stata davvero una bella giornata. Ricordo che il progetto avviato è scaturito da un percorso partecipativo in cui l’amministrazione comunale ha coinvolto la cittadinanza per decidere la destinazione di quegli spazi. #Spazicomunicanti era il titolo del percorso partecipativo, proprio per la presenza di due edifici che diventeranno un unico spazio a disposizione delle famiglie. Davvero una bella esperienza che tra pochi mesi vedrà il proprio compimento". L’idea infatti è cominciata così: chiedere ai cittadini della frazione di Capannoli cosa volessero veder nascere al posto dell’ex centro sociale. Da lì il progetto. Un edificio architettonicamente innovativo, che si porrà a fianco del centro sociale, edificio storico che dovrà essere recuperato mantenendo le caratteristiche originali, e che formerà un tutt’uno con locali dedicati alle varie attività ricreative, ludiche, di prevenzione e ascolto.

"Il recupero del centro sociale – continua la prima cittadina – è da sempre un obiettivo di questa amministrazione; con grande impegno prima abbiamo intercettato un contributo per la progettazione esecutiva, affidata all’esterno, e poi siamo riusciti a presentare il progetto per richiedere il contributo per la realizzazione". Adesso il progetto diventa realtà. "Il tempo stimato per la fine dell’intervento – conclude – è tra la fine del 2023 e l’inizio del prossimo anno".