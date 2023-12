Arrivano i fondi per le elementari. Infiltrazioni alla palestra del Romito: "Programmati i lavori a primavera"

Ogni volta che piove la palestra della scuola elementare del Romito si allaga. Un problema di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto e dalle pareti che spesso, soprattutto quando ci sono grandi acquazzoni, ha reso inutilizzabile la palestra frequentata dagli studenti della scuola elementare e da alcune società sportive cittadine. Adesso l’amministrazione comunale, dopo aver stanziato oltre 86mila euro e aver redatto il progetto di restyling, pubblica il bando di gara per questo importante intervento. Si tratta di un intervento da 86.825 euro di manutenzione straordinaria di una porzione localizzata della copertura, delle facciate (in particolare delle giunzioni tra i pannelli prefabbricati che si sono allargati) e degli infissi della palestra di pertinenza della scuola primaria Margherita Hack del Romito.

"Vogliamo effettuare questi lavori nei primi mesi del 2024 – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli –. Tempo permettendo e condizioni relative al reperimento dei materiali vorremo concludere queste opere di re-impermeabilizzazione e sostituzione infissi per la primavera prossima. I tecnici verificheranno successivamente se durante i lavori dovrà essere interdetta la palestra agli studenti, in tal caso abbiamo già pronta un’alternativa". Nei mesi scorsi molti genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria avevano si erano lamentati delle condizioni strutturali della palestra, un edificio ormai datato che presenta evidenti carenze strutturali e che nelle giornate di piogge non riesce ad essere impermeabile all’acqua piovana. Infiltrazioni che con il tempo avrebbero potuto compromettere anche la stabilità dell’edificio. Nei prossimi mesi si aprirà dunque il cantiere per permettere a studenti ed atleti di tornare a fruire dell’impianto, che ospita anche le recite dei bambini, in totale sicurezza. "Questo è un altro impegno che come giunta ci eravamo presi e grazie all’assessorato all’istruzione e alla collaborazione con la scuola siamo riusciti a realizzarlo" ha detto Belli.