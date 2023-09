Arriva lo sport nei parchi di Montopoli: attività gratuite per tutti

A Montopoli ha ufficialmente preso il via il progetto "Sport Nei Parchi Urban Sport Activity e weekend". Un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici attraverso attività sportive cofinanziato da Sport e Salute e Amministrazione comunale, e in collaborazione con Anci a livello nazionale. Nella bellissima cornice del bosco dei frati di San Romano erano presenti il testimonial Renzo Ulivieri, il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, la vice sindaco Linda Vanni, Chiara Fusi garante per le persone con disabilita, Damiano Sforzi rappresentante Anci Toscana, Alessandro Viti segretario Sport e Salute Toscana ed Enrico Savini coordinatore Sport e Salute Montopoli. "Una proposta che riguarda tutti i cittadini tesserati e non tesserati – dichiara Ulivieri – . Le strutture sono accessibili ai primi ecco che diventa determinate la fortuna di vivere in un territorio ove con qualsiasi clima non si perde la visione del paesaggio. Non sono contro le palestre, ci mancherebbe, ma spero di poter continuare a fare attività guardando questi paesaggi".

"Queste iniziative promuovono sport e attività motoria e il ruolo dei Comuni è fondamentale nel promuovere lo sport per tutti. Lo sport è salute. Inoltre si rispetta la natura e la si fa conoscere: tutti obiettivi che rientrano perfettamente nella "mission" dei Comuni – spiega Damiano Sforzi". Una serie di attività sportive, completamente gratuite, offerte alla comunità per favorire l’attività motoria come la ginnastica dolce, il calcio, il tiro con l’arco le arti circensi e tanto altro. "La presenza di molte persone – spiega Capecchi – ci conferma che aderire al progetto è stata un’ottima scelta. Questo progetto servirà anche da stimolo per tutti coloro che non si sono mai cimentati in una attività sportiva e a valorizzare una importante area verde del nostro comune". Le realtà locali che hanno aderito sono Città di Montopoli Asd, Gam Asd, Arcieri della Rocca Asd e 4 Monkeys Aps. Inoltre la sezione Auser locale si impegnerà ad accompagnare chi non avesse i mezzi o non fosse in grado di guidare.

Marcello Baggiani